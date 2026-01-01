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    Trockeneisstrahlgerät IB 7/40 Classic | Kärcher

    Kärcher IB 7/40 professional dry ice blaster with wheels and hose attachment.

    Trockeneisstrahlgerät

    IB 7/40 Classic

    Artikelnummer: 1.574-001.0