iSolar Absturzsicherung | Kärcher

Zertifiziertes und normgerechtes Personensicherungssystem für sicheres Arbeiten auf dem Dach. Die Absturzsicherung beinhaltet ein mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15 m Kernmantelseil, einen Auffanggurt, eine Anschlagschlinge zur Befestigung des Auffanggeräts sowie einen praktischen Stahlblech-Koffer zur Aufbewahrung und für den Transport.