iSolar Absturzsicherung | Kärcher

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Artikelnummer: 6.988-152.0Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten. Inhalt: Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15 m Kernmantelseil, Auffanggurt, Anschlagschlinge und Stahlblech-Koffer.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
8.4