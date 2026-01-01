Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    iSolar Absturzsicherung | Kärcher

    Blue metal box, yellow safety rope with hooks, and yellow-black safety harness on white background.

    iSolar Absturzsicherung

    Artikelnummer: 6.988-152.0

    Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten. Inhalt: Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15 m Kernmantelseil, Auffanggurt, Anschlagschlinge und Stahlblech-Koffer.