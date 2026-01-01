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    Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² M | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner on a wheeled cart, featuring a black and silver design with a yellow control knob.

    Industriesauger

    IVC 60/24-2 Tact² M

    Artikelnummer: 1.576-105.0