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    Industriesauger IVC 60/30 Ap | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel body, mounted on a wheeled frame for mobility.

    Industriesauger

    IVC 60/30 Ap

    Artikelnummer: 1.576-107.0