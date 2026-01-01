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    Scheuersaugmaschine KIRA BD 50 | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with LED lights, rectangular base, and control panel, designed for industrial cleaning.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2024

    Scheuersaugmaschine

    KIRA BD 50

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.533-050.0

    • Lithium-Eisenphoshat-Batterie
    • Grobschmutzschieber
    • Dockingfähig
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