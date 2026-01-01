Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Kehrsaugmaschine KM 125/130 R G | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, brush, and wheels, viewed from the side.

    Kehrsaugmaschine

    KM 125/130 R G

    Artikelnummer: 1.280-150.201