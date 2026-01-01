Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB Retail | Kärcher

Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze. In Verbindung mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und effizient: Die Flächenleistung ist dabei 9-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der eingesetzte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen. Die attraktive Verpackung ist speziell für den Point of Sale ausgerichtet.

Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis. Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß. Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden. Staubfilter Staubfilter reinigt die Abluft und minimiert Staubentstehung beim Kehren. Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion. Home-Base-System Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden. Großer Schmutzbehälter Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff. Einstellbarer Schubbügel Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung. Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.