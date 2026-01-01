Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB Retail | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Kehrmaschine
Artikelnummer: 1.517-132.0
Antriebsart
Manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)
3920
Arbeitsbreite (mm)
480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
980
Behältervolumen brutto/netto (l)
45 20
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
23.3
Gewicht, betriebsbereit (kg)
22
Verpackungsgewicht (kg)
28.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
989 800 416
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete