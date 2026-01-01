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    Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G | Kärcher

    Kärcher professional floor sweeper with dual handles and yellow bristles, designed for industrial cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 75/40 W G

    Artikelnummer: 1.049-205.0