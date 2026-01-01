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    Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack 2SB | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with dual rotating brushes, grey body, and black seat, designed for professional cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 85/50 R Bp Pack 2SB

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.351-128.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 105-Ah-Gelbatterie, Ladegerät, Tiefentleerung
    • 1085 mm Arbeitsbreite, 6510 m²/h Flächenleistung, 2 × 25 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, 2 Seitenbesen, Zubehöraufnahme
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