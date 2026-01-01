Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack 2SB | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.351-128.0
Fahrantrieb
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)
24 / 1000
Antriebsart
Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)
6510
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
6510
Arbeitsbreite (mm)
615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1085
Batteriekapazität (Ah)
115
Batteriespannung (V)
24
Batterielaufzeit (h)
2.5
Kehrgutbehälter (l)
50
Steigfähigkeit (%)
12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
6
Filterfläche (m²)
2.3
Zuladung (kg)
90
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
257.1
Gewicht, betriebsbereit (kg)
238
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
259.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1350 x 940 x 1170
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete