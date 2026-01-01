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    Kehrsaugmaschine KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with a black seat, steering wheel, and visible side brush.

    Kehrsaugmaschine

    KM 90/60 R Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.047-312.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 180-Ah-Gelbatterie, Einbauladegerät, Tiefentleerung
    • 900 mm Arbeitsbreite, 5400 m²/h Flächenleistung, 2 × 30 l Behältervolumen
    • 2,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme
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