Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Nass-/Trockensauger NT 27/1 Me Advanced | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body, flexible hose, and floor nozzle attachment.

    Nass-/Trockensauger

    NT 27/1 Me Advanced

    Artikelnummer: 1.428-114.0