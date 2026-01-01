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    Nass-/Trockensauger NT 27/1 Me | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and nozzle, featuring a stainless steel body and black top.

    Nass-/Trockensauger

    NT 27/1 Me

    Artikelnummer: 1.428-100.0

    • 27-l-Edelstahlbehälter, kompaktes Design, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
    • Mechanische Schwimmerabschaltung, stabile Verschlusslaschen aus Metall, Bumper
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter