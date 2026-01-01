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    Nass-/Trockensauger NT 27/1 | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black lid, and flexible hose attached to a metal wand.

    Nass-/Trockensauger

    NT 27/1

    Artikelnummer: 1.428-500.0

    • 27-l-Behälter, kompaktes Design, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
    • Mechanische Schwimmerabschaltung, stabile Verschlusslaschen aus Metall, Bumper
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter