Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.148-221.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar / kPa)
273 / 27.3
Behälterinhalt (l)
30
Behältermaterial
Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)
1380
Standardnennweite ( )
35
Kabellänge (m)
7.5
Schalldruckpegel (dB(A))
70
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
11.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
15.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
525 x 370 x 560
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete