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    Nass-/Trockensauger NT 45/1 Tact Te H | Kärcher

    Kärcher Professional NT 45/1 Eco H vacuum cleaner with wheels, hose, and control panel, featuring a grey and black design.

    Nass-/Trockensauger

    NT 45/1 Tact Te H

    Artikelnummer: 1.145-838.0