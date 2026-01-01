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    Nass-/Trockensauger NT 70/2 Me | Kärcher

    Kärcher Professional NT 70/2 Me wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, and accessories on white background.

    Nass-/Trockensauger

    NT 70/2 Me

    Artikelnummer: 1.667-275.0