Nass-/Trockensauger NT 75/1 Me Ec H Z22 | Kärcher

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Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.667-331.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
61
Vakuum (mbar / kPa)
220 / 22
Behälterinhalt (l)
75
Aufnahmeleistung (W)
1000
Standardnennweite ( )
40
Kabellänge (m)
10
Kabelmaterial
Gummi
Schalldruckpegel (dB(A))
76
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
25.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
31.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
695 x 540 x 1012
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete