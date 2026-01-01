Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me | Kärcher

Kärcher präsentiert Tact² – die Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.

Einfach hin und wieder weg Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund. Intelligente Zubehöraufbewahrung So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden. Automatische Filterabreinigung Tact² Der Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden. Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch. Gesichert und griffbereit Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.