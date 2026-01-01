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    Nass-/Trockensauger NT 80/1 B1 M S | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with stainless steel body, black hose, and wheels for mobility.

    Nass-/Trockensauger

    NT 80/1 B1 M S

    Artikelnummer: 1.667-267.0