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    PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39 | Kärcher

    Yellow container of Kärcher RM 39 detergent with label showing usage instructions and product details.

    PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39

    Artikelnummer: 6.295-165.0

    Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.