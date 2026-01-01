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    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip ErgoHandle 40 cm | Kärcher

    Grey Kärcher mop head with turquoise accents, accompanied by a detachable silver handle.

    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip ErgoHandle 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-008.0

    • Moppsystem Taschenhalterung mit Clip, patentierter und gelenkschonender Halter
    • Einfaches Anbringen und sicheres Abwerfen
    • Hochergonomischer und höhenverstellbarer Aluminiumstiel