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    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm | Kärcher

    Teal and grey spray mop with a long handle and rectangular base, featuring a built-in spray mechanism.

    Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm

    Artikelnummer: 5.999-045.0

    • Sprüh-Moppsystem Taschenhalterung mit Clip, herausnehmbarer 660-ml-Tank
    • Einfache Klettanbringung