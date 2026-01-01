Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 5.999-045.0
Programm
STANDARD
Arbeitsbreite (cm)
40
Textilienfixierung
Taschen
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1550
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
1.1
Verpackungsgewicht (kg)
1.9
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 110
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 110 x 1550
Anwendungsgebiete