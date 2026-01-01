Premium Mopphalter Tasche SafeClip MultiLink 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-109.0
Bodenart
Hartböden
Textilienfixierung
Taschen
Arbeitsbreite (cm)
40
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.5
Verpackungsgewicht (kg)
0.6
Abmessungen (L × B) (mm)
405 x 110
Abmessungen, verpackt (mm)
405 x 110 x 230
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete