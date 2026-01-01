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    PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N | Kärcher

    Kärcher RM 82N detergent container with label detailing product information and images of cleaning applications.

    PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N

    Artikelnummer: 6.296-195.0

    Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.
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