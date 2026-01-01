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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 E | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with grey and yellow design, featuring a handle, hose, and transparent nozzle.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 30/4 E

    Artikelnummer: 1.101-122.0

    • 30-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilflächen
    • Ergonomisches Uprightkonzept, PW-Anschluss, optionale Frischwassertankbeheizung
    • Teppichbodendüse 350 mm, Sprüh-/Saugschlauch 4 m, Adapter und Behälter RM