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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with grey and yellow design, featuring a handle, hose, and transparent nozzle.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 30/4

    Artikelnummer: 1.101-120.0

    • 30-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilflächen
    • Ergonomisches Uprightkonzept, PW-Anschluss, entnehmbarer Schmutzwassertank
    • Teppichbodendüse 350 mm, Sprüh-/Saugschlauch 4 m, Adapter und Behälter RM