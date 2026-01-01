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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 C | Kärcher

    Kärcher professional carpet cleaner with transparent lid, hose, and nozzle attachment, featuring yellow accents and wheels.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 8/1 C

    Artikelnummer: 1.100-225.0