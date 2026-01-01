SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
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Artikelnummer: 6.295-677.0EU Ecolabel-zertifizierter, gebrauchsfertiger WC-Reiniger mit viskoser Gelformel für eine sehr gute Haftung auf der Innenseite von Toiletten und Urinalen sowie beste Reinigungsergebnisse.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
12
pH-Wert
2
Gewicht (kg)
1.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
366 x 232 x 298
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete