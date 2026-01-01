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    Spritzschutz Walzenbürste 500 | Kärcher

    Kärcher roller brush attachment with transparent casing and black trim, designed for cleaning surfaces.

    Spritzschutz Walzenbürste 500

    Artikelnummer: 4.762-621.0

    Spritzschutz mit Klettverbindung für rotierende Walzenbürste. Dank transparenter Folie freie Sicht auf die Bürste, bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern.