Spritzschutz Walzenbürste 500 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.762-621.0Spritzschutz mit Klettverbindung für rotierende Walzenbürste. Dank transparenter Folie freie Sicht auf die Bürste, bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern.
Zulauftemperatur (°C)
40
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Anwendungsgebiete