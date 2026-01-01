Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Standard Glasreinigungs Kit 30 cm | Kärcher

    Packaged Kärcher window cleaning tool with turquoise handle, displayed against a white background.

    Standard Glasreinigungs Kit 30 cm

    Artikelnummer: 9.212-043.0

    • Beste Produktauswahl speziell für ergonomische Glasreinigung
    • Ergonomisches Handpad
    • 5 × Ultramikrofasermopp für glänzende Oberflächen und fusselfreie Reinigung