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Für Anwender mit regelmäßig hohem Reinigungsbedarf, der Bedienung mehrerer Einsatzbereiche oder einem kontinuierlichen Reinigungsaufkommen sind stationäre Hochdruckreiniger die optimale Lösung.
Sie sind modellabhängig für den Ein- oder Mehrlanzenbetrieb konzipiert, wobei der Mehrlanzenbetrieb den gleichzeitigen Einsatz an verschiedenen Entnahmestellen erlaubt und somit Ihre individuellen Anforderungen perfekt abdeckt.
Wofür auch immer Sie Hochdruckreinigung einsetzen wollen – unsere Experten begleiten Sie gerne bei der Inbetriebnahme Ihrer stationären Anlage.
Der stationäre Hochdruckreiniger kann in einem separaten Technikraum untergebracht werden. So sind Wartungsarbeiten jederzeit problemlos möglich, ohne den laufenden Betrieb in empfindlichen Bereichen wie Lackierereien oder Werkstätten zu stören.
Durch separate Schlauchsets und Zubehör an jeder Entnahmestelle wird die Übertragung von Keimen zwischen verschiedenen Hygienebereichen effektiv unterbunden.
Mit stationären Hochdruckreinigern halten Kommunen, Bauhöfe und Wertstoffhöfe ihre Fahrzeuge und Anlagen mühelos sauber. Diese Systeme sorgen nicht nur für Sauberkeit, sondern auch dafür, dass alles einwandfrei funktioniert – und das, ohne den Betriebsablauf zu stören. So bleiben Fahrzeuge und Maschinen länger einsatzbereit, und wertvolle Zeit wird gespart.
Stationäre Hochdruckreiniger minimieren Unfallrisiken durch feste Installation, da keine Schläuche herumliegen. Dies sorgt für Ordnung und Sicherheit. Zudem verhindern sie in der Landwirtschaft die Verschleppung von Krankheiten zwischen Stallungen, da Geräte nicht transportiert werden müssen.
Investitionen in stationäre Hochdruckreiniger sind gut angelegtes Kapital. Wartung nur eines Geräts. Verkürzte Reinigungszeiten ohne Rüstvorgang. Kein Gerätetransport. Geringerer Platzbedarf.
Überdies leisten sie wichtige Beiträge zu Betriebssicherheit und Arbeitsschutz: Abschirmung der Mitarbeiter vor Lärm und Abgasen. Vermeidung von Fehlbedienung durch Unbefugte.
Mit dem umfangreichen Kärcher Zubehörsortiment können Reinigungsplätze ganz nach Bedarf ausgerüstet und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Und nicht zuletzt sorgt die fachgerechte Installation und technische Überwachung für umfassende Anlagensicherheit.
Ein stationärer Hochdruckreiniger optimiert Ihre Reinigungsprozesse, erhöht die Sicherheit und spart Ihnen langfristig Zeit und Kosten.