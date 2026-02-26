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    Stationäre Hochdruckreiniger für Gewerbe | Kärcher | Kärcher

    Zentrale Power – flexible Reinigung

    Für Anwender mit regelmäßig hohem Reinigungsbedarf, der Bedienung mehrerer Einsatzbereiche oder einem kontinuierlichen Reinigungsaufkommen sind stationäre Hochdruckreiniger die optimale Lösung.

    Sie sind modellabhängig für den Ein- oder Mehrlanzenbetrieb konzipiert, wobei der Mehrlanzenbetrieb den gleichzeitigen Einsatz an verschiedenen Entnahmestellen erlaubt und somit Ihre individuellen Anforderungen perfekt abdeckt.

    Darstellung von Einsatzbereichen von stationären Hochdruckreinigern

    Ihre Vorteile

    Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

    Wofür auch immer Sie Hochdruckreinigung einsetzen wollen – unsere Experten begleiten Sie gerne bei der Inbetriebnahme Ihrer stationären Anlage.

    Mann reinigt Fahrzeugunterboden mit Hochdruckreiniger

    Automotive

    Der stationäre Hochdruckreiniger kann in einem separaten Technikraum untergebracht werden. So sind Wartungsarbeiten jederzeit problemlos möglich, ohne den laufenden Betrieb in empfindlichen Bereichen wie Lackierereien oder Werkstätten zu stören. 

    Mann reinigt industriellen Mixer mit Hochdruckreiniger

    Lebensmittelindustrie

    Durch separate Schlauchsets und Zubehör an jeder Entnahmestelle wird die Übertragung von Keimen zwischen verschiedenen Hygienebereichen effektiv unterbunden.

    Mann reinigt Kommunalfahrzeug mit Hochdruckreiniger

    Public Services

    Mit stationären Hochdruckreinigern halten Kommunen, Bauhöfe und Wertstoffhöfe ihre Fahrzeuge und Anlagen mühelos sauber. Diese Systeme sorgen nicht nur für Sauberkeit, sondern auch dafür, dass alles einwandfrei funktioniert – und das, ohne den Betriebsablauf zu stören. So bleiben Fahrzeuge und Maschinen länger einsatzbereit, und wertvolle Zeit wird gespart.

    Mann reinigt Stall mit Hochdruckreiniger

    Landwirtschaft

    Stationäre Hochdruckreiniger minimieren Unfallrisiken durch feste Installation, da keine Schläuche herumliegen. Dies sorgt für Ordnung und Sicherheit. Zudem verhindern sie in der Landwirtschaft die Verschleppung von Krankheiten zwischen Stallungen, da Geräte nicht transportiert werden müssen.

    Effizient und wirtschaftlich in jedem Einsatz

    Bequem, sicher und jederzeit sofort verfügbar

    Investitionen in stationäre Hochdruckreiniger sind gut angelegtes Kapital. Wartung nur eines Geräts. Verkürzte Reinigungszeiten ohne Rüstvorgang. Kein Gerätetransport. Geringerer Platzbedarf.

    Überdies leisten sie wichtige Beiträge zu Betriebssicherheit und Arbeitsschutz: Abschirmung der Mitarbeiter vor Lärm und Abgasen. Vermeidung von Fehlbedienung durch Unbefugte.

    Mit dem umfangreichen Kärcher Zubehörsortiment können Reinigungsplätze ganz nach Bedarf ausgerüstet und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Und nicht zuletzt sorgt die fachgerechte Installation und technische Überwachung für umfassende Anlagensicherheit.

    Ein stationärer Hochdruckreiniger optimiert Ihre Reinigungsprozesse, erhöht die Sicherheit und spart Ihnen langfristig Zeit und Kosten.

    Mann öffnet Schaltbox von stationärem Hochdruckreiniger

    Zubehör

    Mann besprüht Bauteil mit Schaum

    Kärcher bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger an. So können wir jedes noch so spezifische Reinigungsproblem lösen.

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