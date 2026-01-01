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    Trockensauger T 10/1 Adv | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and two interchangeable floor nozzles on a white background.

    Trockensauger

    T 10/1 Adv

    Artikelnummer: 1.527-308.0

    • 10-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, ultraleise nur 52 dB(A), ergonomisches Design
    • 12 m steckbares Netzkabel, Tragegriff klappbar, integrierte Zubehöraufbewahrung
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse