Akkusauger T 10/1 Bp Adv HEPA | Kärcher

Der Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv HEPA überzeugt durch Nachhaltigkeit, Robustheit, erstklassige Saugleistung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der Produktion zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ werden Ressourcen geschont und Energie gespart. Mit dem HEPA-14-Filter garantiert er höchste Sicherheitsstandards in Bereichen, in denen Hygiene groß geschrieben wird. Die starken Kärcher Battery Power+-Akkus (36 V) sorgen für ein beeindruckendes Reinigungsergebnis: Da der Sauger die hervorragende Reinigungsleistung mit nur 57 dB(A) erzielt und recht leise arbeitet, ist er bestens für lärmsensible Orte geeignet. Der klappbare Tragegriff des kompakten Geräts ermöglicht einen ergonomischen und körpernahen Transport. Er ist kippsicher und wendig, das Behältervolumen umfasst 10 Liter. Die mitgelieferte Fugendüse und Polsterdüse können griffbereit direkt am Sauger verstaut werden. Im Lieferumfang ist umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse und HEPA-14-Filter. Akku sowie Schnellladegerät sind separat zu bestellen.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat. Hochwirksamer HEPA-14-Filter Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %. eco!efficiency-Modus Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A) Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus. Anwenderfreundliches Bedienkonzept 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.