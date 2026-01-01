VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 | Kärcher

Artikelnummer : 6.295-550.0

Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.