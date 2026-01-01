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    VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 | Kärcher

    Blue container of Kärcher RM 805 cleaning solution with a white cap and label displaying product details.

    VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805

    Artikelnummer: 6.295-550.0

    Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.