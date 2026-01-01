VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-550.0Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht (kg)
21.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 230 x 420
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete