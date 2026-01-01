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    VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841 | Kärcher

    Red Kärcher RM 841 detergent container with label detailing product information, featuring a white cap.

    VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841

    Artikelnummer: 6.295-419.0

    Saures Waschhallen- und Fliesenreinigerkonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste sowie Rostspuren von allen säurebeständigen Oberflächen.