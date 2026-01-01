VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-419.0Saures Waschhallen- und Fliesenreinigerkonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste sowie Rostspuren von allen säurebeständigen Oberflächen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht (kg)
21.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 240 x 390
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete