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    Verlängerungsrohr, 100 mm | Kärcher

    Silver cylindrical metal rod with threaded end and square notch, isolated on a white background.

    Verlängerungsrohr, 100 mm

    Artikelnummer: 5.321-971.0

    100 mm Verlängerungsrohr für Mini Winkeldüsen (60°, 90°, 135°)