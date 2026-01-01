Wasserspender WPD 200 Adv. S Black | Kärcher

Ausgestattet mit einem patentierten System zur thermischen Reinigung, einer integrierten Pumpe und wirkungsvollen Energiesparfunktionen (Energy-Reduced-Modus und Timer-Funktion) sowie einem übersichtlichen Display überzeugt unser Wasserspender WPD 200 Adv. S Black serienmäßig mit sinnvollen und komfortablen Zusatzmerkmalen. Das in Schwarz gehaltene Advanced-Tischgerät ist für bis zu 100 Personen geeignet und liefert jederzeit einfach auf Knopfdruck ungekühltes, gekühltes, Medium oder Classic sprudelndes, heißes und extra heißes Wasser. Restwasser aus der Tropfschale wird bequem direkt in die Abwasserleitung entsorgt, auf Wunsch sind jedoch optional auch die Integration eines Standfußes und eines Ablaufs in einen Kanister umsetzbar. Als Wasserfilter stehen wahlweise der Active-Pure- oder der Hy-Protect-Filter von Kärcher zur Verfügung.

Multifunktionales Farbdisplay mit Sensortasten Leichte Bedienung: z.B. Temperaturauswahl, CO₂-Intensität, Filterwechselanzeige, individuelle Bildergalerie. Extra hoher Ausgabebereich Bis zu 30 cm hoher Ausgabebereich. Erlaubt das bequeme Befüllen auch größerer Gefäße. Zwei Filter für besondere Reinheit optional. Hy-Protect-Filter hält Viren und Bakterien zurück, wertvolle Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten. Active-Pure-Filter: entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Zusätzliche Wasserarten Wasser mit Kohlensäure in den Varianten Medium und Classic sowie heißes und extra heißes Wasser. Portionierbare Abgabemenge Abgabemenge ist an die Größe des Trinkgefäßes anpassbar: 0,2 l für Becher/Gläser: 0,5 l oder 1 l für Flaschen.