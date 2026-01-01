Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Wasserspender WPD 200 Adv. S Black | Kärcher

    Kärcher water dispenser with ambient, chilled, sparkling, and hot options, featuring a cup on the drip tray.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    European Aqua Awards 2018
    Vendis Award 2017

    Wasserspender

    WPD 200 Adv. S Black

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.024-935.0

    • Mit ThermoSecure™, Display und Active-Pure- & Hy-Protect-Filter
    • 65 l/h Kühlleistung für bis zu 100 Nutzer
    • 65 l/h Kühlleistung für bis zu 100 Nutzer
    Angebot anfordern