Wasserspender WPD 200 Basic S Black | Kärcher

Das Basic-Tischgerät WPD 200 Basic S Black in der Farbe Schwarz eignet sich zur Versorgung von bis zu 100 Personen mit gekühltem oder ungekühltem Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Der Wasserspender verfügt über eine integrierte Tropfschale und eine Pumpe – ganz nach Bedarf stehen auch Anbausätze für einen Ablauf des Restwassers in einen Kanister oder direkt in die Abwasserleitung zur Verfügung. Ebenfalls ist ein Standfuß erhältlich. Zur Filtrierung des Wassers bietet Kärcher wahlweise Active-Pure- und Hy-Protect-Filter, die separat zu erwerben sind. Die Reinigung des Geräts erfolgt auf chemischem Weg.

Basic-Ausstattung Einfache und nutzerfreundliche Bedienung über Sensortasten. Extra hoher Ausgabebereich Bis zu 30 cm hoher Ausgabebereich. Erlaubt das bequeme Befüllen auch größerer Gefäße. Zwei Filter für besondere Reinheit optional. Hy-Protect-Filter hält Viren und Bakterien zurück, wertvolle Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten. Active-Pure-Filter: entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Zusätzliche Wasserarten Wasser mit Kohlensäure in den Varianten Medium und Classic.