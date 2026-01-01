Wasserspender WPD 200 Basic S White | Kärcher

Der Wasserspender WPD 200 Basic S White ist zur Wasserversorgung von bis zu 100 Personen geeignet. Dabei liefert das weiße Basic-Tischgerät auf Knopfdruck gekühltes oder ungekühltes Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Die Filtrierung des Wassers erfolgt dabei wahlweise über separat erhältliche Active-Pure- oder Hy-Protect-Filter von Kärcher. Tropfschale und Pumpe sind bereits integriert, ein Standfuß sowie Anbausätze für einen Ablauf des Restwassers in einen Kanister oder direkt in die Abwasserleitung stehen auf Wunsch zur Verfügung. Die Reinigung des Geräts erfolgt auf chemischem Weg.

Basic-Ausstattung Einfache und nutzerfreundliche Bedienung über Sensortasten. Extra hoher Ausgabebereich Bis zu 30 cm hoher Ausgabebereich. Erlaubt das bequeme Befüllen auch größerer Gefäße. Zwei Filter für besondere Reinheit optional. Hy-Protect-Filter hält Viren und Bakterien zurück, wertvolle Mineralstoffe bleiben jedoch erhalten. Active-Pure-Filter: entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung. Zusätzliche Wasserarten Wasser mit Kohlensäure in den Varianten Medium und Classic.