WR 10 EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 2.114-016.0In Kombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern ermöglicht unsere Unkrautlanze WR 10 eine genauso schnelle wie gründliche Unkrautbeseitigung. Mit 10 cm großem Sprühkopf und Düsenadapter.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete