WR 20 EASY!Lock | Kärcher

Schnell, gründlich und komfortabel: In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher entfaltet unsere Unkrautlanze WR 20 ihr ganzes Können. Für eine effektive Unkrautbeseitigung stellt der Hochdruckreiniger die dazu optimale Wassertemperatur von bis zu 98 °C bereit. Der integrierte Düsenadapter gewährleistet einen optimierten Fluss des heißen Wassers an der 20 Zentimeter breiten Lanze und erleichtert so die nachhaltige Entfernung der unerwünschten Beikräuter.

Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze Der integrierte Düsenadapter garantiert einen konstanten Wasserfluss über den gesamten Düsenbalken. Modernste Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C). Kompaktes Design der Unkrautlanze Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.