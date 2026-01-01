WR 20 EASY!Lock | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.114-014.0Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete