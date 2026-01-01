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    WR 20 EASY!Lock | Kärcher

    Chrome-plated Kärcher surface cleaner attachment with a grey handle, designed for pressure washers.

    WR 20 EASY!Lock

    Artikelnummer: 2.114-014.0

    Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter.