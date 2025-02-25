LTR 3-18 Dual Batarya Seti – öne çıkan özellikler

Tüm bahçelerde çim biçme makinesiyle ulaşılamayan alanlar vardır. LTR 3-18 Dual Batarya Seti ile bu alanlara da ulaşabilirsiniz. Çift batarya gücü sayesinde gür bitki örtüsünü bile çim kenarına kadar verimli ve nazik bir şekilde kesebilirsiniz.

Temiz çalışma

Otomatik misina ayarlı çim tırpanının naylon misinası her zaman temiz ve düzgün bir çim kenarı sağlar. Metal bıçaklı diğer cihazların aksine entegre misina, tuğla bordürlere yakın çalışmayı da mümkün kılar. Bu, kıvılcım riskini azaltır ve çim ile çiçeklik, teras veya veranda arasında kesintisiz bir geçiş sağlar.

Her şey kontrol altında

Çim tırpanı Real Time Technology ile birlikte gelir. Bataryaya entegre LCD ekran, bahçede kullanım sırasında kalan çalışma süresini dakika cinsinden ve batarya kapasitesini gerçek zamanlı olarak gösterir. Böylece bahçe bakımı her an kontrol altında olur.

Ergonomik kullanım

Sonsuz ayarlanabilir teleskopik tutma kolu, ikinci tutma kolu ve omuz askısı sayesinde LTR 3-18 Dual akülü çim tırpanı ile bahçe işleri sırtı zorlamadan ergonomik bir şekilde yapılabilir. Geniş çim alanlarda bahçe mobilyalarının kaldırılmasına gerek kalmaz. Çim tırpanı başlığının eğim açısı hızlı ve rahat bir şekilde ayarlanarak alçak engellerin altındaki çimler de kolayca kesilebilir (LTR 3-18 ve LTR 18-30).