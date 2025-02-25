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    Çim Düzeltici Modelleri, Akülü Çim Düzeltici Fiyatları | Kärcher

    Akülü Çim Düzelticiler

    Kärcher akülü çim tırpanları bahçede gerçek bir çok yönlü kullanım sunar. Sadece çim kenarlarında temiz bir kesim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda köşelere ve dar alanlara ulaşmada da özellikle etkilidir. Akülü çim tırpanının ergonomik tutma kolu tasarımı, kullanıcıların her zaman sırtı koruyan rahat bir duruşta çalışmasını sağlar.

    A woman uses the Kärcher battery lawn trimmer to trim the lawn under a garden bench

    Akülü çim düzeltici özellikleri

    Naylon kesme misinasının otomatik ayarlanması

    Çim kesimi sırasında güçlü motor ve naylon kesme misinasının otomatik ayarlanması mükemmel bir kesim sonucu sağlar. Bobini tamburun alt kısmına yerleştirmeniz yeterlidir; böylece akülü çim tırpanı bahçe işleri için kullanıma hazır olur. İşlem sırasında ip azalırsa, cihaz üzerindeki düğmeye basarak misinayı otomatik olarak yeniden ayarlayabilirsiniz.

    The Kärcher battery lawn trimmer from below with visible nylon thread
    A Kärcher battery-powered lawn trimmer trims the grass near an edge

    Bükümlü naylon kesme misinası hassas bir kesim sağlar

    Bükümlü naylon kesme misinası, çim kesimi sırasında hassas bir kesim sağlar. Bu sayede özellikle çim kenarlarında ve ulaşılması zor alanlarda çok daha doğru ve düzgün bir çim biçme işlemi mümkündür.

    Zorlu işler için isteğe bağlı tırpan bıçaklarının kullanımı

    Akülü çim tırpanı yalnızca çim kenarlarını düzeltmek için değil, aynı zamanda daha geniş alanlar veya yabani otlar için de uygundur. İsteğe bağlı olarak, özellikle yoğun yabani otlar veya zorlayıcı işler gibi daha ağır görevler için tırpan bıçakları kullanılabilir.

    One hand installs trimmer blade on Kärcher battery lawn trimmer

    Çeşitli fonksiyonları sayesinde bahçe severler her duruma hazırlıklıdır:

    The Kärcher 18 V rechargeable battery with LCD display in detail

    Değiştirilebilir batarya

    Değiştirilebilir batarya sayesinde bahçe severler, sayısız uzatma kablosuna ihtiyaç duymadan güvenle çalışabilir ve hemen işe başlayabilir.

    Lateral: View of the Kärcher battery-powered lawn trimmer in action

    Temiz kesim

    Ayarlanabilir misinası ve isteğe bağlı tırpan bıçaklarının takılabilmesi sayesinde akülü çim tırpanı hem uzun çim hem de yoğun yabani otlar için uygundur. Misina ayrıca hassas bir kesim sağlar; böylece teras kenarları veya taş bordürler boyunca çimler istenilen uzunlukta hızlı ve kolay bir şekilde kesilebilir.

    The Kärcher battery lawn trimmer is held relaxed on the handle and pole

    Hafif ve kullanımı kolay

    Düşük ağırlığı sayesinde günlük kullanımda özellikle kolay bir kullanım sunar. Bu sayede büyük çimler bile kısa sürede bahçe sezonuna hazırlanabilir.

    one hand adjusts the angle of the Kärcher battery-powered lawn trimmer at the touch of a button

    Ergonomik kesim

    Çoğu zaman çalışma koşullarının, üzerinde çalışılan alanlara uyarlanması gerekir. Açık alanlar her zaman garanti değildir. LTR 3-18 Dual ve LTR 18-30’un tırpan başlığı, alçak bir bahçe bankının altındaki çimleri biçmek için hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.

    Detail: the plant guard of the Kärcher battery-powered lawn trimmer protects plants

    Bitki koruma aparatı

    Çiçeklere ve ağaçlara kazara zarar vermemek için LTR 36-33, LTR 3-18 Dual ve LTR 18-30 modellerindeki açılır bitki koruma halkası, çim kesimi sırasında bitkileri korur. Bu sayede çiçek tarhlarınız en iyi şekilde korunur ve çim kenarlarında çalışırken içiniz rahat olur.

    Close-up view: the Kärcher battery lawn trimmer with protective bonnet in action

    Koruyucu kapak

    Çim kesimi sırasında çim, yosun ve yabani otlar yüksek hızda kesilir. Akülü çim tırpanının pratik koruyucu kapağı, kullanıcıyı etrafa saçılan kesintilerden korur.

    LTR 3-18 Dual Batarya Seti – öne çıkan özellikler

    LTR 3-18 Dual Batarya Seti – öne çıkan özellikler

    Tüm bahçelerde çim biçme makinesiyle ulaşılamayan alanlar vardır. LTR 3-18 Dual Batarya Seti ile bu alanlara da ulaşabilirsiniz. Çift batarya gücü sayesinde gür bitki örtüsünü bile çim kenarına kadar verimli ve nazik bir şekilde kesebilirsiniz.

    Temiz çalışma

    Otomatik misina ayarlı çim tırpanının naylon misinası her zaman temiz ve düzgün bir çim kenarı sağlar. Metal bıçaklı diğer cihazların aksine entegre misina, tuğla bordürlere yakın çalışmayı da mümkün kılar. Bu, kıvılcım riskini azaltır ve çim ile çiçeklik, teras veya veranda arasında kesintisiz bir geçiş sağlar.

    Her şey kontrol altında

    Çim tırpanı Real Time Technology ile birlikte gelir. Bataryaya entegre LCD ekran, bahçede kullanım sırasında kalan çalışma süresini dakika cinsinden ve batarya kapasitesini gerçek zamanlı olarak gösterir. Böylece bahçe bakımı her an kontrol altında olur.

    Ergonomik kullanım

    Sonsuz ayarlanabilir teleskopik tutma kolu, ikinci tutma kolu ve omuz askısı sayesinde LTR 3-18 Dual akülü çim tırpanı ile bahçe işleri sırtı zorlamadan ergonomik bir şekilde yapılabilir. Geniş çim alanlarda bahçe mobilyalarının kaldırılmasına gerek kalmaz. Çim tırpanı başlığının eğim açısı hızlı ve rahat bir şekilde ayarlanarak alçak engellerin altındaki çimler de kolayca kesilebilir (LTR 3-18 ve LTR 18-30).

    Product image battery lawn trimmer LTR 3-18
    Trimming alongside a tree with the lawn trimmer

    Bitki koruyucu halka

    Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçlara yakın yerlerde çim kesimi sırasında bitkileri hasardan korur.

    Two 18 V batteries for powerful 36 V motor

    Güçlü 36 V motor

    Güçlü 36 volt motor, ihtiyacı olan tüm enerjiyi iki adet 18 volt lityum iyon bataryadan alır ve etkileyici bir performans sunar.

    Lawn trimmer head is adjustable for ergonomic trimming

    Ayarlanabilir tırpan başlığı

    Bahçe bankları gibi alçak engellerin altında bile ergonomik kesim çözümü.

    Pulling out the telescopic handle at te lawn trimmer

    Telescopik taşıma sapı

    Kullanıcının boyuna göre uyum sağlar. Sırt ağrısını ve yaralanmaları önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar.

    Lawn trimmer with adjustable second handle in all angles

    Ayarlanabilir ikinci tutma kolu

    İkinci tutma kolunun açısı aletsiz olarak ayarlanabilir, bu da ergonomik ve rahat bir çalışma pozisyonu sağlar.

    easy trimming with the adjustable shoulder strap for the lawn trimmer

    Ayarlanabilir omuz sapı

    Batarya kadar uzun süre çalışabilmeniz için: ayarlanabilir omuz askısı, uzun süreli çalışmalarda bile ergonomik bir çalışma pozisyonu sağlar.

    Secure grip while trimming with the rubber handle

    Lastikli tutma kolu

    Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk tutma kolu.

    18 V Kärcher batarya gücü

    LTR 18-25 batarya seti

    LTR 18-25 Batarya Seti, kullanıcının eline ergonomik şekilde oturur ve 25 cm kesim çapı sayesinde bahçedeki tüm köşelere ve dar alanlara kolayca ulaşarak çimleri hassas bir şekilde biçer.

    • Batarya voltajı: 18 V
    • Kesim çapı: 25 cm
    • Hız: 9.500 dev/dk
    • Misina çapı: 1,6 mm
    • Batarya başına performans*: 300 m

    * Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    LTR 18-30 batarya seti

    LTR 18-30 Batarya Seti ile pratik çim kesimi. Ayarlanabilir eğim açısı sayesinde alçak engellerin altındaki alanlarda bile çim biçme mümkündür.

    • Batarya voltajı: 18 V
    • Kesim çapı: 30 cm
    • Hız: 7.800 dev/dk
    • Misina çapı: 1,6 mm
    • Batarya başına performans*: 350 m

    * Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    LTR 3-18 Dual batarya seti

    Güçlü, verimli ve konforlu – iki adet 18 V batarya ile çalışan yüksek performanslı 36 V motor, çim kesmeyi keyifli hale getirir. Uzun çimlerde de son derece etkilidir.

    • Batarya voltajı: 2 x 18 V = 36 V motor gücü
    • Kesim çapı: 30 cm
    • Hız: 7.400 dev/dk
    • Misina çapı: 1,6 mm
    • Batarya başına performans*: 600 m

    * Maksimum performans, 2 x 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.