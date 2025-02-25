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Kärcher akülü çim tırpanları bahçede gerçek bir çok yönlü kullanım sunar. Sadece çim kenarlarında temiz bir kesim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda köşelere ve dar alanlara ulaşmada da özellikle etkilidir. Akülü çim tırpanının ergonomik tutma kolu tasarımı, kullanıcıların her zaman sırtı koruyan rahat bir duruşta çalışmasını sağlar.
Çim kesimi sırasında güçlü motor ve naylon kesme misinasının otomatik ayarlanması mükemmel bir kesim sonucu sağlar. Bobini tamburun alt kısmına yerleştirmeniz yeterlidir; böylece akülü çim tırpanı bahçe işleri için kullanıma hazır olur. İşlem sırasında ip azalırsa, cihaz üzerindeki düğmeye basarak misinayı otomatik olarak yeniden ayarlayabilirsiniz.
Bükümlü naylon kesme misinası, çim kesimi sırasında hassas bir kesim sağlar. Bu sayede özellikle çim kenarlarında ve ulaşılması zor alanlarda çok daha doğru ve düzgün bir çim biçme işlemi mümkündür.
Akülü çim tırpanı yalnızca çim kenarlarını düzeltmek için değil, aynı zamanda daha geniş alanlar veya yabani otlar için de uygundur. İsteğe bağlı olarak, özellikle yoğun yabani otlar veya zorlayıcı işler gibi daha ağır görevler için tırpan bıçakları kullanılabilir.
Değiştirilebilir batarya sayesinde bahçe severler, sayısız uzatma kablosuna ihtiyaç duymadan güvenle çalışabilir ve hemen işe başlayabilir.
Ayarlanabilir misinası ve isteğe bağlı tırpan bıçaklarının takılabilmesi sayesinde akülü çim tırpanı hem uzun çim hem de yoğun yabani otlar için uygundur. Misina ayrıca hassas bir kesim sağlar; böylece teras kenarları veya taş bordürler boyunca çimler istenilen uzunlukta hızlı ve kolay bir şekilde kesilebilir.
Düşük ağırlığı sayesinde günlük kullanımda özellikle kolay bir kullanım sunar. Bu sayede büyük çimler bile kısa sürede bahçe sezonuna hazırlanabilir.
Çoğu zaman çalışma koşullarının, üzerinde çalışılan alanlara uyarlanması gerekir. Açık alanlar her zaman garanti değildir. LTR 3-18 Dual ve LTR 18-30’un tırpan başlığı, alçak bir bahçe bankının altındaki çimleri biçmek için hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.
Çiçeklere ve ağaçlara kazara zarar vermemek için LTR 36-33, LTR 3-18 Dual ve LTR 18-30 modellerindeki açılır bitki koruma halkası, çim kesimi sırasında bitkileri korur. Bu sayede çiçek tarhlarınız en iyi şekilde korunur ve çim kenarlarında çalışırken içiniz rahat olur.
Çim kesimi sırasında çim, yosun ve yabani otlar yüksek hızda kesilir. Akülü çim tırpanının pratik koruyucu kapağı, kullanıcıyı etrafa saçılan kesintilerden korur.
LTR 3-18 Dual Batarya Seti – öne çıkan özellikler
Tüm bahçelerde çim biçme makinesiyle ulaşılamayan alanlar vardır. LTR 3-18 Dual Batarya Seti ile bu alanlara da ulaşabilirsiniz. Çift batarya gücü sayesinde gür bitki örtüsünü bile çim kenarına kadar verimli ve nazik bir şekilde kesebilirsiniz.
Temiz çalışma
Otomatik misina ayarlı çim tırpanının naylon misinası her zaman temiz ve düzgün bir çim kenarı sağlar. Metal bıçaklı diğer cihazların aksine entegre misina, tuğla bordürlere yakın çalışmayı da mümkün kılar. Bu, kıvılcım riskini azaltır ve çim ile çiçeklik, teras veya veranda arasında kesintisiz bir geçiş sağlar.
Her şey kontrol altında
Çim tırpanı Real Time Technology ile birlikte gelir. Bataryaya entegre LCD ekran, bahçede kullanım sırasında kalan çalışma süresini dakika cinsinden ve batarya kapasitesini gerçek zamanlı olarak gösterir. Böylece bahçe bakımı her an kontrol altında olur.
Ergonomik kullanım
Sonsuz ayarlanabilir teleskopik tutma kolu, ikinci tutma kolu ve omuz askısı sayesinde LTR 3-18 Dual akülü çim tırpanı ile bahçe işleri sırtı zorlamadan ergonomik bir şekilde yapılabilir. Geniş çim alanlarda bahçe mobilyalarının kaldırılmasına gerek kalmaz. Çim tırpanı başlığının eğim açısı hızlı ve rahat bir şekilde ayarlanarak alçak engellerin altındaki çimler de kolayca kesilebilir (LTR 3-18 ve LTR 18-30).
Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçlara yakın yerlerde çim kesimi sırasında bitkileri hasardan korur.
Güçlü 36 volt motor, ihtiyacı olan tüm enerjiyi iki adet 18 volt lityum iyon bataryadan alır ve etkileyici bir performans sunar.
Bahçe bankları gibi alçak engellerin altında bile ergonomik kesim çözümü.
Kullanıcının boyuna göre uyum sağlar. Sırt ağrısını ve yaralanmaları önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar.
İkinci tutma kolunun açısı aletsiz olarak ayarlanabilir, bu da ergonomik ve rahat bir çalışma pozisyonu sağlar.
Batarya kadar uzun süre çalışabilmeniz için: ayarlanabilir omuz askısı, uzun süreli çalışmalarda bile ergonomik bir çalışma pozisyonu sağlar.
Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk tutma kolu.
LTR 18-25 Batarya Seti, kullanıcının eline ergonomik şekilde oturur ve 25 cm kesim çapı sayesinde bahçedeki tüm köşelere ve dar alanlara kolayca ulaşarak çimleri hassas bir şekilde biçer.
* Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
LTR 18-30 Batarya Seti ile pratik çim kesimi. Ayarlanabilir eğim açısı sayesinde alçak engellerin altındaki alanlarda bile çim biçme mümkündür.
* Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
Güçlü, verimli ve konforlu – iki adet 18 V batarya ile çalışan yüksek performanslı 36 V motor, çim kesmeyi keyifli hale getirir. Uzun çimlerde de son derece etkilidir.
* Maksimum performans, 2 x 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.