Bir mülk sınırını belirlemek, mahremiyet sağlamak ya da dekoratif amaçla kullanılsın: çitler veya çalılar ne amaçla olursa olsun, Kärcher’in kullanımı son derece kolay akülü çit budama makineleri, zahmetsizce düzenli ve kusursuz bir görünüm sağlar.