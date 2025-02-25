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    Akülü Çit Kesme Makinesi Modelleri, Çit Düzeltici Fiyatları | Kärcher

    Çit Kesme Makinesi, Akülü Çit Düzeltici

    Bir mülk sınırını belirlemek, mahremiyet sağlamak ya da dekoratif amaçla kullanılsın: çitler veya çalılar ne amaçla olursa olsun, Kärcher’in kullanımı son derece kolay akülü çit budama makineleri, zahmetsizce düzenli ve kusursuz bir görünüm sağlar.

    A man uses a Kärcher battery hedge trimmer to cut his hedge from above to a length of

    Çit budama makinesi özellikleri

    180° döndürülebilir arka tutma kolu

    HGE 36-60 Battery ve HGE 18-50 Battery modellerindeki 180° dönebilen arka tutma kolu, kollar ve omuzlardaki yükü azaltır. Kavrama yüzeyi sayesinde tutma kolu aynı zamanda güvenli bir tutuş sağlar ve ergonomik bir çalışma imkânı sunar.

    Illustration: the rotary handle of the Kärcher battery hedge trimmer
    one index finger operates a switch on the Kärcher battery hedge trimmer

    İki kademeli hız kontrolü

    HGE 36-60 Battery çit budama makinesi iki kademeli hız kontrolüne sahiptir. Kesim hızı, dal kalınlığına bağlı olarak maksimum güç ile maksimum hız arasında manuel olarak ayarlanabilir.

    Çit süpürgesi

    Çit süpürgesi (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45), kesilen dalları ve ince çalıları çitin içine düşürmek yerine doğrudan yere yönlendirir; böylece bunların zahmetli bir şekilde temizlenmesi gerekmez. Bu özellik, özellikle yatay kesimlerde işi çok daha kolay hale getirir.

    one hand demonstrates the working principle of the hedge broom of the Kärcher battery hedge trimmer

    Buna ek olarak, akülü çit budama makinelerimiz birçok başka pratik özellikle donatılmıştır:

    Kärcher: Battery hedge trimmer

    Elmasla taşlanmış keskin bıçaklar

    Akülü çit budama makinelerimizin bıçakları elmas taşlanmıştır ve hassas kesim sonuçları sağlar.

    A man trims his hedge near a wall with the Kärcher battery hedge trimmer

    Bıçak ucu koruyucu

    HGE 36-60 Battery ve HGE 18-50 Battery çit budama makinelerinde bulunan bıçak ucu koruyucu, bıçağın ve binaların zarar görmesini önler. Ayrıca entegre ek askı halkası sayesinde hem bıçak ve binalarda hem de zeminde oluşabilecek hasarlar önlenebilir.

    2 hands hold a Kärcher battery hedge trimmer

    İki elle güvenlik anahtarı

    Akülü çit budama makinesinin iki elle güvenlik devresi, cihazın yanlışlıkla çalışmasını önler.

    The saw blade of the Kärcher battery hedge trimmer approaches branches

    Testere fonksiyonu

    HGE 18-50 ve HGE 36-60 modellerinin testere fonksiyonu, zaman zaman daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir.

    Changing the battery in the Kärcher battery hedge trimmer

    LCD ekranlı güçlü lityum-iyon batarya

    Çit budama makinelerimizde kullanılan 18 V veya 36 V lityum iyon batarya, entegre LCD ekrana sahiptir. Bu ekran, kullanıcıya kalan çalışma süresini ve batarya kapasitesini gerçek zamanlı olarak gösterir.

    HGE 36-60 akülü çit düzeltici öne çıkan özellikler

    Güçlü HGE 36-60 Battery çit budama makinesi, zorlu çit kesim işleri için idealdir. İki kademeli hız kontrolü sayesinde kullanıcılar, uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ile maksimum güç arasında seçim yapabilir. Ayrıca testere fonksiyonu, daha kalın dalların kesilmesini son derece kolay hale getirir.

    Blade tip is protected when cutting close to a wall

    Bıçak ucu koruyucu

    Bıçağı korur. Duvarlar ve zeminlere zarar gelmesini önler.

    Cutting a thick branch with the hedge trimmer

    Testere fonksiyonu

    Özellikle yer yer kalın dalları olan çitler için oldukça pratiktir.

    Hedge broom sweeps the cutting in front of the user

    Çit süpürgesi

    Normalde çitin içine düşecek olan budama artıklarını, kullanıcının önündeki zemine süpürür.

    Switching between the two speed options for the hedge trimmer

    İki aşamalı hız kontrolü

    Kullanıcılar, uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ile maksimum güç arasında seçim yapabilir.

    Hedge trimmer with rotatable rear handle

    Döndürülebilir arka tutma kolu

    Tutma kolu 180° döndürülebilir ve birden fazla kademede ayarlanabilir.

    Inserting the 36 V battery to the hedge trimmer

    36 V Kärcher Battery Power batarya platformu

    Değiştirilebilir batarya, 36 V Kärcher Battery Power platformundaki tüm diğer cihazlarda kullanılabilir.

    Uzun saplı çit budama makinesinin özellikleri

    Uzatma aparatı

    Yüksek çitlerin budanmasını mümkün kılar. Ayrıca uzatma aparatı birkaç kolay adımda çıkarılabilir, böylece uzun saplı çit budama makinesi yerden tasarruf edecek şekilde saklanabilir.

    Extension insert for the Kärcher pole hedge trimmer
    The cutting head of the Kärcher battery hedge trimmer in various positions

    Ayarlanabilir kesim başlığı

    Ayarlanabilir kesim başlığı, 115°’ye kadar dört farklı eğim açısı seçeneği sunarak farklı form ve konturlarda kesim yapmayı mümkün kılar ve her pozisyonda iyi bir çalışma duruşu sağlar. Bu sayede özellikle çitin üst kısmında çalışırken ideal kesim sonucu elde edilir.

    Çit süpürgesi

    Çit süpürgesi, çit kesimi sırasında oluşan budama artıklarının çitin içine düşmesini önler ve bunları pratik bir şekilde kullanıcının önündeki zemine yönlendirir. Bu sayede hem zaman kazanılır hem de kesilen dalların doğrudan yüzünüze düşmesi engellenerek daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.

    The Kärcher battery hedge trimmer with hedge broom in use on a hedge

    Buna ek olarak, akülü uzun saplı çit budama makinelerimiz aşağıdaki avantajları da sunar:

    from above: A woman trims her hedge with the help of the Kärcher battery-powered pole hedge trimmer

    Pratik testere fonksiyonu

    Entegre testere fonksiyonu sayesinde daha kalın dallar da kesilebilir.

    A man works with the Kärcher battery hedge trimmer overhead and uses a shoulder belt

    Omuz sapı eklentisi

    Optimum ağırlık dağılımı, uzun süreli çalışmalarda kol yorgunluğunu önler.

    Battery hedge trimmer close to a hedge

    Sabit bıçak ucu koruyucu

    Bıçağı korur ve binalara ile yüzeye zarar gelmesini önler.

    PHG 18-45 Battery uzun saplı çit budama makinesi – öne çıkan özellikler

    PHG 18-45 Battery uzun saplı çit budama makinesi merdiven kullanımını ortadan kaldırır. Ayarlanabilir kesim başlığı sayesinde tüm kesim işlemleri yerden rahatlıkla yapılabilir; bu da yüksek ve geniş çitler için idealdir.

    Pole hedge trimmer blade is protected

    Entegre askı halkalı bıçak ucu koruyucu

    Zemin veya binalarda oluşabilecek hasarı önler. Ayrıca pratik askı halkası sayesinde kesim başlığı kolayca duvara asılarak saklanabilir.

    Bigger branches are cut with the sawing function

    Testere fonksiyonu

    Uzun saplı çit budama makinesinin ön kısmı, büyük dalları bile kolayca kesebilir.

    Inserting the 18 V Battery to the pole hedge trimmer

    18 V Kärcher batarya gücü

    Uzun saplı çit budama makinesi, 18 V Kärcher Battery Power bataryalarının herhangi biriyle çalıştırılabilir.

    Adjustable cutting head for pole hedge trimming in different angles

    Ayarlanabilir kesim başlığı

    Kesim başlığı 115°’ye kadar dört farklı ayar konumuna getirilebilir. Bu sayede farklı çit şekillerini zahmetsizce kesmek mümkündür.

    Trimming hedges with the pole hedge trimmer

    Elmasla taşlanmış keskin bıçak

    Temiz ve hassas bir kesim için.

    18 V Kärcher batarya gücü

    HGE 18-45 batarya seti

    Hafif yapısı sayesinde yorulmadan rahat kullanım: HGE 18-45 Battery çit budama makinesi, elmas taşlanmış bıçağı ile hassas kesim sunar.

    Voltaj: 18 V

    Kesim uzunluğu: 45 cm

    Diş aralığı: 18 mm

    Batarya başına performans: maks. 250 m*

    Döndürülebilir arka tutma kolu: yok

    İki kademeli hız kontrolü: yok

    Çit süpürgesi: yok

    * Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    HGE 18-50 batarya seti

    HGE 18-50 Battery çit budama makinesi: 180° döndürülebilir arka tutma kolu ve çit süpürgesi sayesinde konforlu çit kesimi sağlar.

    Voltaj: 18 V

    Kesim uzunluğu: 50 cm

    Diş aralığı: 22 mm

    Batarya başına performans: maks. 325 m*

    Döndürülebilir arka tutma kolu: var

    İki kademeli hız kontrolü: yok

    Çit süpürgesi: var

    * Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    PHG 18-45 batarya

    PHG 18-45 Battery uzun saplı çit budama makinesi merdiven kullanımını ortadan kaldırır. Ayarlanabilir kesim başlığı sayesinde çitin yanlarını, üstünü ve altını yerden rahatlıkla kesmek mümkündür – yüksek ve geniş çitler için idealdir.

    Voltaj: 18 V

    Kesim uzunluğu: 45 cm

    Diş aralığı: 18 mm

    Batarya başına performans: maks. 250 m*

    Ayarlanabilir kesim başlığı: var, 115°

    Çit süpürgesi: var

    * Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.

    36 V Kärcher batarya gücü

    HGE 36-60 batarya seti

    Büyük çitler için, güçlü 36 V bataryası sayesinde kablosuz ve konforlu kesim imkânı sunan HGE 36-60 Battery’yi tercih edin. 180° döndürülebilir arka tutma kolu, çit süpürgesi ve iki kademeli hız kontrolü ile donatılmış güçlü bir çit budama makinesidir.

    Voltaj: 36 V

    Kesim uzunluğu: 60 cm

    Diş aralığı: 26 mm

    Batarya başına performans: maks. 600 m*

    Döndürülebilir arka tutma kolu: var

    İki kademeli hız kontrolü: var

    Çit süpürgesi: var

    * Maksimum performans, 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.