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Bir mülk sınırını belirlemek, mahremiyet sağlamak ya da dekoratif amaçla kullanılsın: çitler veya çalılar ne amaçla olursa olsun, Kärcher’in kullanımı son derece kolay akülü çit budama makineleri, zahmetsizce düzenli ve kusursuz bir görünüm sağlar.
HGE 36-60 Battery ve HGE 18-50 Battery modellerindeki 180° dönebilen arka tutma kolu, kollar ve omuzlardaki yükü azaltır. Kavrama yüzeyi sayesinde tutma kolu aynı zamanda güvenli bir tutuş sağlar ve ergonomik bir çalışma imkânı sunar.
HGE 36-60 Battery çit budama makinesi iki kademeli hız kontrolüne sahiptir. Kesim hızı, dal kalınlığına bağlı olarak maksimum güç ile maksimum hız arasında manuel olarak ayarlanabilir.
Çit süpürgesi (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45), kesilen dalları ve ince çalıları çitin içine düşürmek yerine doğrudan yere yönlendirir; böylece bunların zahmetli bir şekilde temizlenmesi gerekmez. Bu özellik, özellikle yatay kesimlerde işi çok daha kolay hale getirir.
Akülü çit budama makinelerimizin bıçakları elmas taşlanmıştır ve hassas kesim sonuçları sağlar.
HGE 36-60 Battery ve HGE 18-50 Battery çit budama makinelerinde bulunan bıçak ucu koruyucu, bıçağın ve binaların zarar görmesini önler. Ayrıca entegre ek askı halkası sayesinde hem bıçak ve binalarda hem de zeminde oluşabilecek hasarlar önlenebilir.
Akülü çit budama makinesinin iki elle güvenlik devresi, cihazın yanlışlıkla çalışmasını önler.
HGE 18-50 ve HGE 36-60 modellerinin testere fonksiyonu, zaman zaman daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir.
Çit budama makinelerimizde kullanılan 18 V veya 36 V lityum iyon batarya, entegre LCD ekrana sahiptir. Bu ekran, kullanıcıya kalan çalışma süresini ve batarya kapasitesini gerçek zamanlı olarak gösterir.
Güçlü HGE 36-60 Battery çit budama makinesi, zorlu çit kesim işleri için idealdir. İki kademeli hız kontrolü sayesinde kullanıcılar, uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ile maksimum güç arasında seçim yapabilir. Ayrıca testere fonksiyonu, daha kalın dalların kesilmesini son derece kolay hale getirir.
Bıçağı korur. Duvarlar ve zeminlere zarar gelmesini önler.
Özellikle yer yer kalın dalları olan çitler için oldukça pratiktir.
Normalde çitin içine düşecek olan budama artıklarını, kullanıcının önündeki zemine süpürür.
Kullanıcılar, uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ile maksimum güç arasında seçim yapabilir.
Tutma kolu 180° döndürülebilir ve birden fazla kademede ayarlanabilir.
Değiştirilebilir batarya, 36 V Kärcher Battery Power platformundaki tüm diğer cihazlarda kullanılabilir.
Yüksek çitlerin budanmasını mümkün kılar. Ayrıca uzatma aparatı birkaç kolay adımda çıkarılabilir, böylece uzun saplı çit budama makinesi yerden tasarruf edecek şekilde saklanabilir.
Ayarlanabilir kesim başlığı, 115°’ye kadar dört farklı eğim açısı seçeneği sunarak farklı form ve konturlarda kesim yapmayı mümkün kılar ve her pozisyonda iyi bir çalışma duruşu sağlar. Bu sayede özellikle çitin üst kısmında çalışırken ideal kesim sonucu elde edilir.
Çit süpürgesi, çit kesimi sırasında oluşan budama artıklarının çitin içine düşmesini önler ve bunları pratik bir şekilde kullanıcının önündeki zemine yönlendirir. Bu sayede hem zaman kazanılır hem de kesilen dalların doğrudan yüzünüze düşmesi engellenerek daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.
Entegre testere fonksiyonu sayesinde daha kalın dallar da kesilebilir.
Optimum ağırlık dağılımı, uzun süreli çalışmalarda kol yorgunluğunu önler.
Bıçağı korur ve binalara ile yüzeye zarar gelmesini önler.
PHG 18-45 Battery uzun saplı çit budama makinesi merdiven kullanımını ortadan kaldırır. Ayarlanabilir kesim başlığı sayesinde tüm kesim işlemleri yerden rahatlıkla yapılabilir; bu da yüksek ve geniş çitler için idealdir.
Zemin veya binalarda oluşabilecek hasarı önler. Ayrıca pratik askı halkası sayesinde kesim başlığı kolayca duvara asılarak saklanabilir.
Uzun saplı çit budama makinesinin ön kısmı, büyük dalları bile kolayca kesebilir.
Uzun saplı çit budama makinesi, 18 V Kärcher Battery Power bataryalarının herhangi biriyle çalıştırılabilir.
Kesim başlığı 115°’ye kadar dört farklı ayar konumuna getirilebilir. Bu sayede farklı çit şekillerini zahmetsizce kesmek mümkündür.
Temiz ve hassas bir kesim için.
Hafif yapısı sayesinde yorulmadan rahat kullanım: HGE 18-45 Battery çit budama makinesi, elmas taşlanmış bıçağı ile hassas kesim sunar.
Voltaj: 18 V
Kesim uzunluğu: 45 cm
Diş aralığı: 18 mm
Batarya başına performans: maks. 250 m*
Döndürülebilir arka tutma kolu: yok
İki kademeli hız kontrolü: yok
Çit süpürgesi: yok
* Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
HGE 18-50 Battery çit budama makinesi: 180° döndürülebilir arka tutma kolu ve çit süpürgesi sayesinde konforlu çit kesimi sağlar.
Voltaj: 18 V
Kesim uzunluğu: 50 cm
Diş aralığı: 22 mm
Batarya başına performans: maks. 325 m*
Döndürülebilir arka tutma kolu: var
İki kademeli hız kontrolü: yok
Çit süpürgesi: var
* Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
PHG 18-45 Battery uzun saplı çit budama makinesi merdiven kullanımını ortadan kaldırır. Ayarlanabilir kesim başlığı sayesinde çitin yanlarını, üstünü ve altını yerden rahatlıkla kesmek mümkündür – yüksek ve geniş çitler için idealdir.
Voltaj: 18 V
Kesim uzunluğu: 45 cm
Diş aralığı: 18 mm
Batarya başına performans: maks. 250 m*
Ayarlanabilir kesim başlığı: var, 115°
Çit süpürgesi: var
* Maksimum performans, 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.
Büyük çitler için, güçlü 36 V bataryası sayesinde kablosuz ve konforlu kesim imkânı sunan HGE 36-60 Battery’yi tercih edin. 180° döndürülebilir arka tutma kolu, çit süpürgesi ve iki kademeli hız kontrolü ile donatılmış güçlü bir çit budama makinesidir.
Voltaj: 36 V
Kesim uzunluğu: 60 cm
Diş aralığı: 26 mm
Batarya başına performans: maks. 600 m*
Döndürülebilir arka tutma kolu: var
İki kademeli hız kontrolü: var
Çit süpürgesi: var
* Maksimum performans, 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile elde edilir.