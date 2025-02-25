Budama Testeresi, Budama Makası Modelleri | Kärcher

Kärcher PGS 4-18 akülü budama testeresi, 80 mm çapa kadar dalları kesmek için tasarlanmıştır. Testerede bulunan çıkarılabilir dal tutucu, güvenli ve rahat kullanım sağlar ve cihazın kaymasını önler. Almanya üretimi kaliteli testere bıçağı ise herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir.

Budama testeresi için opsiyonel olarak sunulan teleskopik uzatma aparatı sayesinde (teslimat kapsamına dahil değildir), 3,5 metreye kadar yüksekte çalışmak çok daha kolay hale gelir.

Tüm bu özellikleriyle PGS 4-18; gönye testere, tilki kuyruğu testere ve dal budama makası gibi farklı aletlerin işlevlerini tek bir üründe birleştiren çok yönlü bir yardımcıdır.