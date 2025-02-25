Budama Testeresi, Budama Makası Modelleri | Kärcher

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Dalları zahmetsizce kesin ve budayın. Kärcher akülü dal budama makası ve akülü budama testeresi sayesinde; çalılar, süs bitkileri ve ağaçlar için yeni alanlar açmak artık her zamankinden daha kolay. Eklemleri yormadan ve fazla güç gerektirmeden rahat bir kullanım sunar. İster gül çalıları, ister kontrolsüz büyüyen çalılar ya da genç ağaçlar olsun; güçlü Kärcher Battery Power değiştirilebilir bataryalar sayesinde prize ihtiyaç duymadan her yerde kullanıma hazırdır. Akülü dal budama makası ve budama testeresi için opsiyonel olarak sunulan teleskopik uzatma aparatıyla, 3,5 metreye kadar yüksekte çalışmak da çok daha kolay hale gelir (teslimat kapsamına dahil değildir).
Kärcher PGS 4-18 akülü budama testeresi, 80 mm çapa kadar dalları kesmek için tasarlanmıştır. Testerede bulunan çıkarılabilir dal tutucu, güvenli ve rahat kullanım sağlar ve cihazın kaymasını önler. Almanya üretimi kaliteli testere bıçağı ise herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir.
Budama testeresi için opsiyonel olarak sunulan teleskopik uzatma aparatı sayesinde (teslimat kapsamına dahil değildir), 3,5 metreye kadar yüksekte çalışmak çok daha kolay hale gelir.
Tüm bu özellikleriyle PGS 4-18; gönye testere, tilki kuyruğu testere ve dal budama makası gibi farklı aletlerin işlevlerini tek bir üründe birleştiren çok yönlü bir yardımcıdır.
Almanya üretimi premium testere bıçağı, optimum kesim performansı sağlar.
Testere bıçağı, ek bir alete ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir.
Çıkarılabilir dal tutucu, tek elle kullanımda bile güvenli bir tutuş sağlar.
Kauçuk kaplama tutma yeri, uzun süreli çalışmalarda bile maksimum konfor sağlar.
Opsiyonel teleskopik uzatma aparatı sayesinde 3,5 metreye kadar yüksekte rahatça çalışılabilir.
Almanya üretimi yüksek kaliteli testere bıçağı sayesinde 80 mm çapa kadar dallar kolayca kesilebilir.
Çıkarılabilir dal tutucu, güvenli ve rahat kullanım sağlar, ayrıca cihazın kaymasını önler.
Testere bıçağının kolayca değiştirilebilmesi için pratik bıçak sabitleme mekanizması bulunur.
Çıkarılabilir dal tutucu, tek elle kullanımda bile sağlam ve güvenli bir tutuş sağlar.
Opsiyonel teleskopik uzatma aparatının kolayca takılabilmesi için tasarlanmıştır.
Güçlü performans ve rahatsız eden elektrik kablosu olmadan tam hareket özgürlüğü sağlar.
Dal kesmek artık her zamankinden daha kolay. Akülü dal budama makası ve yüksek kaliteli bypass bıçağı sayesinde, 2,5 cm çapa kadar dallar güç uygulamadan ve dala zarar vermeden rahatça kesilebilir. Bypass bıçak sistemi, budama makası kapanırken birbirinin üzerinden geçen iki keskin bıçaktan oluşur. Bu sayede temiz ve hassas bir kesim sağlar. Bu özellik, cihazı kesime hassas bitkiler için de ideal hale getirir. Dal budama makası için opsiyonel olarak sunulan teleskopik uzatma aparatıyla (teslimat kapsamına dahil değildir), 3,5 metreye kadar yüksekte çalışmak da çok daha kolay hale gelir.
Bypass bıçak sayesinde hassas ve dala zarar vermeyen kesimler yapılır.
Güç uygulamaya gerek kalmadan, tek tuşla dal kesimini kolaylaştırır.
Kauçuk kaplamalı tutma yeri, özellikle uzun süreli çalışmalarda maksimum konfor sağlar.
Opsiyonel teleskopik uzatma aparatı sayesinde 3,5 metreye kadar yüksekte rahatça çalışılabilir.
Güvenlik kilidi sayesinde güvenli kullanım sunar. Dal budama makasının yanlışlıkla çalışmasını önler.
Güç gerektirmeden çok hassas kesimler yapar.
Ulaşılması zor bölgelerde bile ergonomik kullanım sağlar.
Özellikle uzun süreli çalışmalarda maksimum konfor sağlar.
Opsiyonel teleskopik uzatma aparatının kolayca takılmasını sağlar.
Hızlı ve kolay değiştirilebilir. Gerçek Zamanlı Teknoloji sayesinde, kalan çalışma süresi dakikası dakikasına görüntülenir.