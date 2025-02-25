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    Budama Testeresi, Budama Makası Modelleri | Kärcher

    Akülü dal budama makası ve budama testeresi

    Dalları zahmetsizce kesin ve budayın. Kärcher akülü dal budama makası ve akülü budama testeresi sayesinde; çalılar, süs bitkileri ve ağaçlar için yeni alanlar açmak artık her zamankinden daha kolay. Eklemleri yormadan ve fazla güç gerektirmeden rahat bir kullanım sunar. İster gül çalıları, ister kontrolsüz büyüyen çalılar ya da genç ağaçlar olsun; güçlü Kärcher Battery Power değiştirilebilir bataryalar sayesinde prize ihtiyaç duymadan her yerde kullanıma hazırdır. Akülü dal budama makası ve budama testeresi için opsiyonel olarak sunulan teleskopik uzatma aparatıyla, 3,5 metreye kadar yüksekte çalışmak da çok daha kolay hale gelir (teslimat kapsamına dahil değildir).

    Person cutting branch with pruning saw

    Akülü budama testeresi

    Kärcher PGS 4-18 akülü budama testeresi, 80 mm çapa kadar dalları kesmek için tasarlanmıştır. Testerede bulunan çıkarılabilir dal tutucu, güvenli ve rahat kullanım sağlar ve cihazın kaymasını önler. Almanya üretimi kaliteli testere bıçağı ise herhangi bir alete ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilir.

    Budama testeresi için opsiyonel olarak sunulan teleskopik uzatma aparatı sayesinde (teslimat kapsamına dahil değildir), 3,5 metreye kadar yüksekte çalışmak çok daha kolay hale gelir.

    Tüm bu özellikleriyle PGS 4-18; gönye testere, tilki kuyruğu testere ve dal budama makası gibi farklı aletlerin işlevlerini tek bir üründe birleştiren çok yönlü bir yardımcıdır.

    Budama testeresi özellikleri

    Premium saw blade made in Germany

    Almanya üretimi premium testere bıçağı, optimum kesim performansı sağlar.

    Tool-free saw blade changes

    Testere bıçağı, ek bir alete ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir.

    Detachable branch grip for a secure hold

    Çıkarılabilir dal tutucu, tek elle kullanımda bile güvenli bir tutuş sağlar.

    Rubberised grip for maximum comfort

    Kauçuk kaplama tutma yeri, uzun süreli çalışmalarda bile maksimum konfor sağlar.

    Telescopic extensions for heights up to 3.5 metres

    Opsiyonel teleskopik uzatma aparatı sayesinde 3,5 metreye kadar yüksekte rahatça çalışılabilir.

    Öne Çıkanlar

    Battery pruning saw

    Almanya üretimi testere bıçağı

    Almanya üretimi yüksek kaliteli testere bıçağı sayesinde 80 mm çapa kadar dallar kolayca kesilebilir.

    Çıkarılabilir dal tutucu

    Çıkarılabilir dal tutucu, güvenli ve rahat kullanım sağlar, ayrıca cihazın kaymasını önler.

    Aletsiz testere bıçağı değişimi

    Testere bıçağının kolayca değiştirilebilmesi için pratik bıçak sabitleme mekanizması bulunur.

    Tek elle kolay kullanım

    Çıkarılabilir dal tutucu, tek elle kullanımda bile sağlam ve güvenli bir tutuş sağlar.

    Çıkarılabilir batarya ayağı

    Opsiyonel teleskopik uzatma aparatının kolayca takılabilmesi için tasarlanmıştır.

    18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya

    Güçlü performans ve rahatsız eden elektrik kablosu olmadan tam hareket özgürlüğü sağlar.

    Akülü dal budama makası

    Dal kesmek artık her zamankinden daha kolay. Akülü dal budama makası ve yüksek kaliteli bypass bıçağı sayesinde, 2,5 cm çapa kadar dallar güç uygulamadan ve dala zarar vermeden rahatça kesilebilir. Bypass bıçak sistemi, budama makası kapanırken birbirinin üzerinden geçen iki keskin bıçaktan oluşur. Bu sayede temiz ve hassas bir kesim sağlar. Bu özellik, cihazı kesime hassas bitkiler için de ideal hale getirir. Dal budama makası için opsiyonel olarak sunulan teleskopik uzatma aparatıyla (teslimat kapsamına dahil değildir), 3,5 metreye kadar yüksekte çalışmak da çok daha kolay hale gelir.

    Ağaç budama makası özellikleri

    Bypass blade for precise and gentle cutting

    Bypass bıçak sayesinde hassas ve dala zarar vermeyen kesimler yapılır.

    Cut branches at the touch of a button, with no force required

    Güç uygulamaya gerek kalmadan, tek tuşla dal kesimini kolaylaştırır.

    Rubberised grip for maximum comfort

    Kauçuk kaplamalı tutma yeri, özellikle uzun süreli çalışmalarda maksimum konfor sağlar.

    TLO 2-18 telescope

    Opsiyonel teleskopik uzatma aparatı sayesinde 3,5 metreye kadar yüksekte rahatça çalışılabilir.

    Safe application thanks to the safety unlocking

    Güvenlik kilidi sayesinde güvenli kullanım sunar. Dal budama makasının yanlışlıkla çalışmasını önler.

    Öne Çıkanlar

    Battery tree lopper

    Bypass bıçak

    Güç gerektirmeden çok hassas kesimler yapar.

    Tek elle kolay kullanım

    Ulaşılması zor bölgelerde bile ergonomik kullanım sağlar.

    Kauçuk sap

    Özellikle uzun süreli çalışmalarda maksimum konfor sağlar.

    Çıkarılabilir batarya ayağı

    Opsiyonel teleskopik uzatma aparatının kolayca takılmasını sağlar.

    18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya

    Hızlı ve kolay değiştirilebilir. Gerçek Zamanlı Teknoloji sayesinde, kalan çalışma süresi dakikası dakikasına görüntülenir.