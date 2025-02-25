Dış Mekan Zemin Temizleme Makineleri | Kärcher

Tertemiz Zeminler
Zahmetli ovalama derdine son: Teras temizleyici sayesinde dış mekândaki ahşap deck yüzeyleri artık elde temizlemek zorunda kalmazsınız. Ayrı bir güç kaynağı gerektirmediği için temizlik sırasında maksimum hareket özgürlüğü ve esnek kullanım sunar. Dönen rulo fırçalar ve su sayesinde, ahşap yüzeylerdeki inatçı ve derine işlemiş kirlerde bile eşit ve etkili temizlik sonuçları elde edilir. Su miktarı kolayca ayarlanabildiğinden gereksiz su tüketimi de önlenir. Kirler tek adımda çözülür ve durulanarak uzaklaştırılır. Uygun rulo fırçalarla birlikte kullanıldığında teras temizleyici, dış mekân taş zeminlerdeki kirleri temizlemeyi de oldukça kolaylaştırır.