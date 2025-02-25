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    Dış Mekan Zemin Temizleme Makineleri | Kärcher

    Dış Mekan Zemin Temizleyici

    Kärcher patio cleaners

    Tertemiz Zeminler

    Zahmetli ovalama derdine son: Teras temizleyici sayesinde dış mekândaki ahşap deck yüzeyleri artık elde temizlemek zorunda kalmazsınız. Ayrı bir güç kaynağı gerektirmediği için temizlik sırasında maksimum hareket özgürlüğü ve esnek kullanım sunar. Dönen rulo fırçalar ve su sayesinde, ahşap yüzeylerdeki inatçı ve derine işlemiş kirlerde bile eşit ve etkili temizlik sonuçları elde edilir. Su miktarı kolayca ayarlanabildiğinden gereksiz su tüketimi de önlenir. Kirler tek adımda çözülür ve durulanarak uzaklaştırılır. Uygun rulo fırçalarla birlikte kullanıldığında teras temizleyici, dış mekân taş zeminlerdeki kirleri temizlemeyi de oldukça kolaylaştırır.

    Yaza hazırlanın, ama zahmetine girmeyin

    Kärcher, teras, ahşap kaplama ve balkonlarda daha rahat, hızlı, eşit ve etkili temizlik sonuçları için şimdi PCL 6’yı sunuyor.

    Dört adet dönen rulo fırça ve ayarlanabilir su deposunun birleşimi sayesinde kirler çabucak şekilde çözülür; yorucu ovalama ihtiyacı ortadan kalkar. Ahşap ve WPC deck yüzeyler, minimum su ve kaynak tüketimiyle kısa sürede ilk günkü görünümüne kavuşturulabilir.

    Patio Wood

    Hızlı, etkili ve eşit temizlik sonuçlarıyla zahmetsiz kullanım

    Karşılıklı dönen rulo fırçalara sahip yenilikçi tahrik sistemi sayesinde PCL 6, ahşap teras zeminlerinde hızlı, derinlemesine ve eşit temizlik sonuçları sağlar.

    2'si 1 arada özellik

    İki entegre su jeti, kiri tek adımda çözüp yüzeyden uzaklaştırır.

    2-in-1 function
    Urządzenie do dezynfekcji

    Farklı dış mekân yüzeylerinde kullanım için uygundur

    Kutuyla birlikte gelen ahşap zemin fırçaları, herhangi bir alete ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir. İstenirse, taş zeminler için özel olarak geliştirilen fırçalarla da (opsiyonel aksesuar olarak satılır) değiştirilebilir.

    Esneklik için batarya, kesintisiz güç için kablo

    Teras temizleyici; elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan daha esnek kullanım sunan 18 V değiştirilebilir Kärcher Battery Power bataryalı seçenekle ya da geniş alanların temizliği için kablolu model olarak sunulur.

    Battery for flexibility

    PCL 6 – teras temizleyicilerinin öne çıkan modeli

    Counter-rotating roller brushes

    Karşılıklı dönen rulo fırçalar

    Zahmetsiz, hızlı ve eşit temizlik sağlayan yüksek verimli çalışma sistemi.

    Handle

    Ayarlanabilir tutma kolu

    Tutma kolu, ergonomik ve rahat bir çalışma pozisyonu için istenilen açıya ayarlanabilir

    Splash guard

    Sıçrama koruması

    Kirli su, fırça haznesine yönlendirilerek çevrenin temiz kalması sağlanır

    Uygun yüzeyler

    PCL teras temizleyici; ahşap ve WPC teras ile balkon zeminleri için uygundur. Cihaza uygun olarak ayrı satılan taş yüzey fırçalarıyla birlikte kullanıldığında ise farklı taş zeminlerin temizliğinde de kullanılabilir.

    Uygulama

    PCL 4 ve PCL 3-18

    PCL 6

    Ahşap

    evet

    evet

    WPC (ahşap-plastik kompozit) yüzeyler

    evet

    evet

    Yumuşak taş fayanslar

    evet

    evet

    İnce gözenekli taş karo ve zeminler

    hayır

    hayır

    Kaba yüzeyli taş plakalar ve kilit parke taşları

    hayır

    hayır

    Kärcher Battery Power batarya platformu

    PCL 3-18 akülü teras temizleyici, 18 V Kärcher Battery Power batarya platformunun bir parçasıdır. Farklı ürünlerden oluşan geniş ürün ailesini keşfedin ve 18 V Kärcher Battery Power bataryanızın hangi diğer ürünlerle uyumlu olduğunu görün.

    18 V Battery Power

    Burada 18 V Kärcher Battery Power batarya platformuna ait tüm cihazları bulabilirsiniz.

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