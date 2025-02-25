Dış Mekan Zemin Temizleme Makineleri | Kärcher

PCL teras temizleyici; ahşap teras zeminleri ve WPC yüzeyler gibi alanlar için uygundur. Ayrı olarak satılan taş yüzey rulo fırçaları sayesinde dış mekânlardaki düz taş karolar da temizlenebilir. Taş zeminlerin yüzeyinin düz ve kapalı yapıda olması gerekir (PCL 4 ve PCL 3-18 için geçerlidir). PCL 6 teras temizleyici ise ayrı satılan taş yüzey rulo fırçalarıyla birlikte kullanıldığında hem düz hem de ince gözenekli taş karo ve zeminleri temizleyebilir.