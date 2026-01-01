Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.516-400.0Kärcher SC 1 el tipi buharlı temizleyici, kompakt boyutları sayesinde hızlı ve pratik temizlikler için idealdir. Tamamen kimyasalsız ve deterjansız hijyen sağlayan bu taşınabilir buharlı temizlik makinesi, doğal buhar gücüyle yaşam alanlarınızı zahmetsizce mikroplardan arındırır.
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
20
Isı çıkışı (W)
1200
Maksimum buhar basıncı (Bar)
3
Kablo uzunluğu (m)
4
Isınma süresi (dk)
3
Kazan kapasitesi (l)
0.2
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
321 x 127 x 186
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları