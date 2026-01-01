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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including a brush, nozzle, measuring cup, and cleaning cloth on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 1

    Sipariş numarası: 1.516-400.0

    Kärcher SC 1 el tipi buharlı temizleyici, kompakt boyutları sayesinde hızlı ve pratik temizlikler için idealdir. Tamamen kimyasalsız ve deterjansız hijyen sağlayan bu taşınabilir buharlı temizlik makinesi, doğal buhar gücüyle yaşam alanlarınızı zahmetsizce mikroplardan arındırır.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).