Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 | Kärcher

Kärcher SC 1 el tipi buharlı temizleyici, kompakt boyutları sayesinde ev genelinde kimyasalsız ve pratik bir temizlik sunar. Yapılan derinlemesine temizlik sayesinde, evdeki sert yüzeylerde bulunan virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu tamamen yok eder. Küçük ve kullanışlı tasarımıyla hızlı ve etkili ara temizlikler için mükemmel bir çözümdür. Zengin aksesuar seçenekleri ve güçlü buhar çıkışı sayesinde musluklar, fayanslar, ocaklar, aspiratörler ve hatta en dar girintiler ile köşeler bile kolayca temizlenir. En zorlu kir ve yağ lekelerini bile güvenle çıkaran bu cihaz, ergonomik yapısı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her an elinizin altında olacak şekilde en dar alanlarda bile rahatça saklanabilir.

Güçlü 3,0 bar buhar basıncı Her türlü kiri kolaylıkla temizler – ulaşılması zor alanlarda dahi. Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay Bu cihaz, erişim kolaylığı sağlamak için kullanım yerinde saklanabilir. Cihaz üzerinde çocuk kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.