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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 4 EasyFix Plus | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including brushes, nozzles, cloths, and extension tubes on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 4 EasyFix Plus

    Sipariş numarası: 1.512-640.0

    Halıları buharla temizleyin: Halı temizleme aparatı ve pratik aksesuarlarıyla SC 4 EasyFix Plus buharlı temizleyici. Sürekli olarak doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik için mükemmeldir.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).