Buharlı Temizlik Makinesi SC 5 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

Temizlik ve ütü mü? Son sürat ilerleyin! Bunlar Kärcher SC5 EasyFix için sorun değil. Çünkü sınıfının en güçlü buhar temizleyicisi (4.2 bar buhar basıncına sahiptir), buhar basınçlı ütüleme için aynı zamanda bir bağlantı seçeneği ile birlikte sunulmaktadır. Buna ek olarak, çeşitli aksesuarların kullanılmasıyla, fayanslar, setüstü ocaklar, aspiratörler ve hatta en ufak boşluklar, ister hafif ister inatçı kir bulunsun, tertemiz olur. Esnek EasyFix zemin aparatı, ergonomik çalışma imkânı sunar. Ve sabitlenmiş aksesuar teknolojisi mükemmel temizlik sonuçlarını garanti eder. Mikrofiber zemin bezi, zemin aparatına kolaylıkla takılabilir ve kir ile hiç temas etmeden tekrar çıkartılabilir. VapoHydro fonksiyonu sayesinde, sıcak su ekleyerek, inatçı lekeleri daha da kolayca çıkarır. Buhar yoğunluğu yüzeye ve kirliliğe göre ayarlanabilir. Su deposu çıkarılabilir ve sürekli olarak doldurulabilir: Kesintisiz temizlik için mükemmeldir. Ayrıca cihaz entegre kablo depolama bölmesi, aksesuar saklama bölmesi, zemin aparatı için park konumu detaylarına da sahiptir.Yapılan testler,Kärcher SC5 Easyfix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve virüslerin ( H1N1) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.SC5 EasyFix'e 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

VapoHydro fonksiyonu Buhara sıcak su ekler. Kir daha kolayca çıkarılıp, uzaktan temizlenebilir. Daha iyi temizlik sonuçları için Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesi Durmaksızın temizlik ve kullanışlı su dolumu için. Çok işlevli aksesuarlar Tüm yüzeyler için zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlası. El nozulu için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Buhar debi ayarı Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aksesuar saklama ve park pozisyonu Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu. Temizlik makinesi üzerinde Açma/Kapama ayarı Kolaylıkla açılıp kapanabilir Entegre kablo saklama bölümü Kablo ve diğer aksesuarların güvenli şekilde saklanması.