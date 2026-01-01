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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 5 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

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    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 5 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

    Sipariş numarası: 1.512-530.0

    • Uzun süreli çalışma için sökülebilir ve sürekli doldurulabilir hazne
    • VapoHydro fonksiyonu
    • Zemin temizleme seti EasyFix ile birlikte
    Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.