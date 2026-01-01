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    Buharlı ütü istasyonu SI 4 EasyFix Iron Buharlı Temizleme ve Ütü İstasyonu | Kärcher

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    Buharlı ütü istasyonu

    SI 4 EasyFix Iron Buharlı Temizleme ve Ütü İstasyonu

    Sipariş numarası: 1.512-462.0

    • Aktif buhar çekme ve hava yastığı işlevi ile birlikte ütü masası
    • Tüm aksesuarlarıyla birlikte SC 4 EasyFix Iron buharlı temizleyici
    • Sürekli kullanım için 2 hazneli sistem