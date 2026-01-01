Buharlı ütü istasyonu SI 4 EasyFix Iron Buharlı Temizleme ve Ütü İstasyonu | Kärcher

Kärcher buharlı temizlik sayesinde ütü yapmak artık çok kolay! SI4 EasyFix Iron Ütü istasyonu, buharlı basınçlı ütü ve ütü masası sayesinde normal ütüleme süresini yarı yarıya azaltır. Aktif ütü masasının hava yastığı işlevi ve aktif buhar çıkışı vardır. Bu,buharın giysilere daha iyi nüfuz edebileceği ve hatta ütülemesi zor tekstillerin bile kırışmadan ütülenebileceği anlamına gelir. Buharlı temizleyici işlevi son derece yüksek düzeyde bir rahatlık sunar, kimyasallar olmadan temizler ve hemen hemen her yerde kullanılabilir. Fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve hatta en küçük boşluklar özel aksesuarlar sayesinde pırıl pırıl temizlenir. İnatçı kirler bile anında yok edilir. Esnek eklemli EasyFix zemin nozulu mükemmel ergonomiyi garanti eder ve lamel teknolojisi sayesinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde, mikrofiber zemin bezi hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve kir ile temas etmek zorunda kalmadan tekrar çıkarılabilir.Yapılan testler,Kärcher SI4 Easyfix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve virüslerin ( H1N1) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.SI4 EasyFix'e 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

Aktif buhar çekme Arttırılmış buhar nüfuzu için aktif buhar emişi. Emiş işlevi giysilerin dolap kuruluğunda olmasını sağlar ve onları ütü masasına sabitler. Ütü masası ve buharlı temizleyiciden oluşan çok işlevli paket Buharlı temizleyiciyi ütü masası ile birlikte kullanmak ütüyü daha etkili hale getirir. Yüksek basınçta buharlı ütü ütülemeyi kolaylaştırır ve ütüleme süresini yarıya indirir. Bu çok yetenekli cihaz ütülemenin yanı sıra evin etrafındaki tüm temizlik işleri için uygundur. Hava yastığı işlevi Hassas kumaşlar hava yastığında kolaylıkla ve rahatlıkla kırışmadan ütülenebilir. Hassas kumaşlara karşı naziktir ve iz bırakmadan ütüler. Şekilsiz giysileri (bluzlar gibi) ütülemeyi kolaylaştırır. Yenilikçi havalandırma teknolojisi Akıtmaz. Su izi bırakmaz. Rahatsız edici buhar çıkarmaz. Kullanıcı dostu klasik tasarım Ütü masası gömleklere ve bluzlara uygun olarak üretilmiştir. Evrensel kullanım. Sol veya sağ elini kullananlar için uygundur. Ütü masasının üzerinde dahili elektrik prizi Buharlı temizleyici doğrudan ütü masasına takılabilir. Taşıma kilidi ile dengeli yapı Yedi kademeli yükseklik ayarı, 72 ila 99 cm arasında esnek bir çalışma yüksekliğine izin verir. Kaymaz ayaklar. Son derece dengeli. Sürekli buhar kaynağı ve çıkarılabilir su deposu Aralıksız çalışmak için kesintisiz buhar kaynağı. Deposu kolayca çıkarılabilir ve bir musluktan doldurulabilir. Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Kullanışlı kablo saklama sistemi Sol ve sağ elini kullananlar için uygundur. Bireysel olarak ayarlanabilir. Buharlı ütü makarasının pratik şekilde eklenmesi.