Buharlı ütü istasyonu SI 4 EasyFix Iron Buharlı Temizleme ve Ütü İstasyonu | Kärcher

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Buharlı ütü istasyonu
Sipariş numarası: 1.512-462.0
Ütüleme yüzeyi boyutları (U x G) (mm)
1200 x 380
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1450 x 462 x 960
Gerilim / Volt (Fh / V / Hz)
1 / 220 - 240 / 50 - 60
Isınma süresi (dk)
4
Maksimum buhar basıncı (Bar)
3.5
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
100
Aksesuarsız ağırlık (kg)
12.6
Isı çıkışı (W)
2000
Kazan kapasitesi (l)
0.5
Tank kapasitesi (l)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
22.6
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları