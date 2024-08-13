Комплект для автомобиля

От сидений и ковриков до багажного отделения: специальный комплект принадлежностей для хозяйственных пылесосов Kärcher гарантирует тщательную очистку всех поверхностей внутри автомобиля.

Обширный комплект принадлежностей, включающий 1,5-метровый удлинительный шланг, удлиненную щелевую насадку, насадку для автомобиля, 2 насадки-кисти (с жесткой и мягкой щетиной) и микроволоконную салфетку для очистки гладких поверхностей и стекол, позволяет навести безукоризненную чистоту во всем автомобиле, легко и быстро удалив все загрязнения с сидений, ковриков, панели приборов, центральной консоли, стекол, обшивки дверей и багажника. Входящие в комплект принадлежности обеспечивают также очистку труднодоступных мест (например узких промежутков) и чувствительных элементов оснащения. Комплект совместим со всеми хозяйственными пылесосами Kärcher.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Обширный комплект принадлежностей для тщательной уборки в салоне и багажнике автомобиля
С удлинительным шлангом (1,5 м) для увеличения радиуса действия и свободы движений
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 6
Состав текстильного материала 80 % полиэстера, 20 % полиамида
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,725
Масса (с упаковкой) (кг) 0,931
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 230 x 130
Области применения
  • Узкие промежутки
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
  • Панель приборов
  • Центральная консоль
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Ветровое стекло